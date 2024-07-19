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Новости > Выявлен неожиданный вред кофемании

Выявлен неожиданный вред кофемании

Агата Кловская
19.07.24 09:47
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Выявлен неожиданный вред кофемании

Международная группа экспертов из Канады, США и Нидерландов узнала о кофе кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ученые выявили гены, которые отвечают за пристрастие к кофе, а также обнаружили связь между этой привычкой и склонностью к набору лишнего веса.

Во время работы специалисты использовали генетические данные из двух больших медицинских баз информации – 23andMe в США и UK Biobank в Великобритании, которые в совокупности содержат различные медицинские сведения более чем о 464 тысячах людей.

Оказалось, что склонность к потреблению кофе во многом зависит от генетики и может передаваться по наследству.

Исследователи определили на хромосомной карте человека семь генетических локусов (участков), связанных с любовью к этому бодрящему напитку.

Сказано, что большинство из этих локусов участвуют в метаболических процессах, с известными генами, включая CYP1A1 и CYP1A2.

Поясняется, что данные генетические варианты влияют на то, как быстро люди усваивают кофеин.

Были отмечены положительные генетические корреляции между потребление кофе и склонностью к ожирению.

Увы, но кофеманы с большей вероятностью имеют повышенный показатель индекса массы тела.

Уточняется, что привычка пить кофе сама по себе не указывает на повышенный риск набора веса. Данный фактор может быть связан с тем, какие кофейные напитки предпочитает человек: если тот постоянно выбирает кофе с большим количеством молока и сахара, это может сказаться на его здоровье.

Резюмируется, что положительные и отрицательные эффекты для здоровья от употребления кофе в значительной степени зависят от таких факторов, как количество, способы заваривания, добавки, и других аспектов, определяемых внешней средой.

Ранее был развенчан популярный миф о кофе без кофеина.

Тэги: ученые, здоровье, мир, кофе, наука

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