Немцы рассказали, как уставать меньше на работе

Эксперты из Мангеймского университета в Германии дали дельный совет работающим людям. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что качественный сон в выходные дни снижает уровень утомления в течение всей последующей рабочей недели.

Такие выводы были получены во время эксперимента, в котором участвовали 310 работающих жителей Германии.

Добровольцы пять недели отвечали на вопросы анкеты по понедельникам и пятницам.

Сперва они рассказывали о своем сне в выходные и ментальном состоянии при возвращении к рабочим обязанностям, а после – об уровне усталости за рабочую неделю и том, как они справлялись с трудовыми задачами.

В итоге выяснилось, что выходные, когда подопытные спали лучше, действительно сопровождались более легким возвращением к работе в понедельник.

Информируется при этом, что те, кто недосыпал по будням и компенсировали недостаток сна на выходных испытывали больше трудностей в начале новой рабочей недели. Такие люди чувствовали себя более истощенными, но это не сказывалось на производительности таких работников.

Резюмируется, что качественный сон в выходные может быть полезен, но наверстывание упущенного сна в выходные может быть вредным для возвращения к работе и, в свою очередь, усиливать истощение в течение рабочей недели.

Ранее американцы объяснили, почему спать нужно ложиться вовремя.