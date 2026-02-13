Россия молчит по поводу новой встречи, — Зеленский

Украина готова к переговорам по завершению войны с Россией, однако РФ не предоставила своего ответа относительно встречи на следующей неделе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения 12 февраля.

«Постоянно работает наша переговорная группа, ребята на связи с американской стороной. Украина готова к встрече. К сожалению, сейчас еще нет достаточно твердых ответов от России по поводу того, что предложено на следующую неделю. Пока слышим лишь очередные манипуляции с „Орешником“. Это точно не про мир», — подчеркнул глава государства.

Напомним, Зеленский назвал дату нового раунда переговоров с РФ.