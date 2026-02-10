Сийярто сделал скандальное заявление о мобилизации в Украине и бегстве мужчин за границу

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поддерживает незаконную переправку украинских мужчин через границу, одновременно раскритиковав мобилизацию в Украине. Об этом Сийярто написал в Facebook.

Сийярто прокомментировал задержание в Украине гражданина Венгрии, который, по данным следствия, пытался помочь пятерым украинским мужчинам нелегально пересечь границу.

По его словам, венгерское консульство в Берегово немедленно предоставило задержанному консульскую защиту и помогает ему во время расследования.

«Этот случай также четко показывает: войну нужно закончить как можно скорее, насильственный призыв нужно немедленно прекратить», — убежден глава МИД Венгрии.

Сийярто, что войну необходимо завершить как можно быстрее, а принудительную мобилизацию, по его мнению, следует прекратить.

Он также утверждает, что многие украинские мужчины пытаются покинуть страну, чтобы избежать призыва, тогда как украинские пограничники, по его словам, принимают все меры для задержания нарушителей.

