Зеленский наградил Гераскевича после скандальной дисквалификации на Олимпиаде-2026

Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинского скелетониста Владислава Гераскевича, которого дисквалифицировали на Олимпиаде-2026, орденом Свободы. Об этом говорится в соответствующем указе главы украинского государства.

«Наградить орденом Свободы Гераскевича Владислава Михайловича — члена национальной олимпийской команды Украины, скелетониста», — сказано в указе.

В документе уточняется, что такую награду украинский спортсмен получил за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей.

Напомним, Владислав Гераскевич приехал на Олимпиаду-2026 со «шлемом памяти», на котором были фотографии более 20 украинских спортсменов и тренеров, которые погибли в результате российского полномасштабного вторжения.

Международный олимпийский комитет (МОК) расценил этот жест как политическую пропаганду и нарушение статьи 50 Олимпийской хартии, запрещающей какие-либо политические или религиозные призывы на спортивных аренах.

Решение о дисквалификации было принято утром 12 февраля непосредственно перед первым заездом.