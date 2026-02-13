Сегодня в Киеве будет один из самых теплых дней недели

В пятницу, 13 февраля, в Киеве будет один из самых теплых дней этой недели. В течение суток столбики термометров покажут −1°...+4°. Ожидается облачная погода с солнечными прояснениями. Без осадков.

Ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное — 73 мм ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью 0°, днем +7°, небольшой дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°, небольшой дождь.

В Ривне сегодня облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°, небольшой дождь.

В Тернополе 13 февраля ночью будет 0°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +3°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черновцах в пятницу — облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.

В Виннице сегодня будет 0°...+4°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу ночью будет 0°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут −1°...+1°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня ночью 0°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +4°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Полтаве — облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+4°, небольшой дождь.

В Одессе 13 февраля — пасмурно, температура ночью +2°, днем +10°, небольшой дождь.

В Херсоне в пятницу ночью будет +2°, днем +9°, пасмурно, небольшой дождь.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью +2°, днем +9°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +7°, пасмурно, небольшой дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет −1°, а днем +1°, пасмурно.

В Харькове — облачно с прояснениями, температура ночью −1°, днем +4°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +4°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, небольшой дождь, +3°...+14°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью −2°, днем +5°, дождь.

В Северодонецке — пасмурно, температура ночью −2°, днем +3°, дождь.

Напомним, пик сильных морозов в Украине пройден.