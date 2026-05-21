Премьер-министр Словакии Роберт Фицо оценил идею ассоциированного членства Украины в ЕС. Ранее ее озвучил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Он сказал: «Я не видел этого предложения. Что касается этой инициативы, то, как я думаю, сейчас нет никакой атмосферы в ЕС для того, чтобы принимались такие шаги по отношению к Украине».

Добавляется: «Это моя позиция. Что касается членства кого бы то ни было, я сейчас не говорю об Украине, по-прежнему в силе то, что должны быть выполнены условия».

Говорится: «Есть другие страны, у которых есть право вступить в ЕС. В первую очередь, это Черногория, Албания и Сербия».

Подчеркивается, что процесс вступления в ЕС длится годами, так как страна должна выполнить необходимые для этого условия.

Резюмируется: «Думаю, у идеи о наделении Украины статусом ассоциированного члена нет поддержки в ЕС».

