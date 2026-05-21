Провал Путина в Пекине показал ограничения российско-китайского сотрудничества, — ISW

Александр Панько
21.05.26 15:34
138
Провал Путина в Пекине показал ограничения российско-китайского сотрудничества, — ISW

Неспособность российского диктатора Владимира Путина добиться подписания соглашения с Пекином по строительству нового газопровода свидетельствует о нынешних ограничениях российско-китайского сотрудничества. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Путин и лидер Китая Си Цзиньпин не смогли достичь согласия по трубопроводу «Сила Сибири-2» и подписали лишь сравнительно незначительные двусторонние соглашения во время официального визита российского диктатора в Пекин.

Аналитики отметили, что подписанные соглашения были относительно небольшими по сравнению с надеждами Кремля на то, что визит Путина завершится подписанием соглашения по «Силе Сибири-2».

18 мая помощник российского диктатора Юрий Ушаков выделил трубопровод как один из приоритетных пунктов официального визита Путина в Китай и неспособность главы Кремля обеспечить подписание соглашения демонстрирует нынешние ограничения российско-китайского сотрудничества.

Аналитики обратили внимание на то, что Путин и Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции 20 мая высоко оценили отношения между Россией и Китаем, а также то, как страны активно сотрудничают в энергетической сфере, отметив, что Россия является одним из крупнейших поставщиков нефти.

Ушаков заявил, что Россия и Китай достигли договоренностей по энергетическим проектам и «еще чему-то очень важному», но не уточнил, чему именно, и стороны, в частности, не смогли достичь соглашения по строительству трубопровода «Сила Сибири-2».

«Россия и КНР имеют разногласия по „Силе Сибири-2“ как минимум с 2024 года, поскольку РФ сталкивается с более насущной потребностью в трубопроводе для замены доходов от экспорта, потерянных после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, а Китай использует свое преимущество, чтобы получить уступки от России по этому вопросу», — говорится в отчете ISW.

Напомним, Путин провалил одну из главных задач на переговорах в Пекине.

Тэги: Владимир Путин, Си Цзиньпин

