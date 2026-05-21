В Кремле уверяют, что Россия готова к диалогу с Европой

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сделал громкое заявление. Уверяет, что Кремль готов к диалогу с Европой.

Он сказал: «Действительно, последние недели три-четыре мы слышали заявление от президента Финляндии Александра Стубба».

Добавляется: «Слышали, кстати, и из Берлина тоже заявление о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить. Русские готовы к разговору, мы считаем, что говорить всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации, а это именно то, чем сейчас занимаются европейцы».

Ранее мы писали, что Путин и Си обсуждали Украину – известны подробности.