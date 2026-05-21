В НАТО сделали неоднозначное заявление по поводу оружия для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал неоднозначное заявление по поводу оружия для Украины. По его словам, страны-члены Альянса не станут тратить четверть годового ВВП на поставки вооружений нашей стране.

Он отметил: «Я внес предложение, но оно не получит единогласной поддержки, поэтому оно не сработает».

Также добавляется, что это предложение запустило в НАТО дискуссию по поводу того, чтобы каждая страна-участница вносила равный вклад в поддержку Украины.

Ранее НАТО подтвердило передачу Украине всего оружия в рамках PURL.