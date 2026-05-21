США провели тестовый пуск баллистической ракеты, достигающей Москвы

Александр Панько
21.05.26 14:34
США провели тестовый пуск баллистической ракеты, достигающей Москвы

Соединённые Штаты провели успешный тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, которая достигает Москвы после того, как Россия начала крупнейшие в новейшей истории страны ядерные учения. Об этом сообщили американские ВВС, передаёт The Moscow Times.

Отмечается, что ракета была запущена 20 мая с базы Ванденберг в Калифорнии и преодолела около 6,8 тыс. км. Максимальная дальность Minuteman III составляет 13 тыс. км.

В ВВС уточнили, что целью запуска была комплексная проверка как ракетной системы, так и персонала, обслуживающего ядерные силы США. Военные инженеры отслеживали траекторию полёта, чтобы оценить работу двигательной установки, системы наведения и боевого блока в условиях экстремальных нагрузок.

Командующий глобальными ударами ВВС США генерал Стивен Дэвис заявил, что запуск подтвердил боеспособность американских стратегических сил и исправность всех компонентов Minuteman III. Командир 576-й испытательной эскадрильи подполковник Кэри Рэй добавила, что ракета продемонстрировала "высокую точность" поражения целей.

Запуск стал частью подготовки к постепенной замене Minuteman III на межконтинентальную ракету LGM-35A Sentinel. До полного развертывания новой системы нынешний наземный компонент американской ядерной триады должен оставаться "безопасным, надёжным и эффективным", отметили в ВВС.

Напомним, Россия доставила ядерные боеприпасы в Беларусь.

Тэги: США, Москва, баллистическая ракета

