США желают включить Гренландию в доктрину Монро

Специальный посланник США Джефф Лэндри сделал громкое заявление по поводу Гренландии. Было сказано, что американцы желают включить остров в доктрину Монро.

Данная доктрина была сформулирована пятым президентом США Джеймсом Монро – она определяет Западное полушарие как сферу исключительных интересов американцев.

Ранее дипломат прилетел на остров.

Говорится: «Наша миссия состоит в том, чтобы включить эту территорию в доктрину Монро таким образом, чтобы это было позитивно для Гренландии».

Он отметил, что разговаривал с жителями острова по поводу присутствия США в Гренландии.

Добавляется: «Когда я разговаривал с гренландцами, я задавал вопрос: «Хотите ли вы, чтобы США были здесь?» Не все отвечали «нет», они хотят более тесных отношений».

