В недрах Земли обнаружили кое-что странное

Международная группа геофизиков узнала нечто новое о том, что происходит в недрах Земли. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что магнитное поле нашей планеты, защищающее ее от космического излучения, может во многом зависеть от двух гигантских горячих областей на границе между ядром и мантией.

Ученые в ходе опыта изучили связь между глубинной структурой Земли и поведением магнитного поля на протяжении сотен миллионов лет.

Говорится, что ее внутреннее строение состоит из твердой коры, мантии, жидкого внешнего ядра и твердого внутреннего ядра. Как раз движение расплавленного железа во внешнем ядре формирует геодинамо, то есть механизм, создающий глобальное магнитное поле. Для его устойчивой работы необходим постоянный отток тепла от ядра к более холодной мантии.

Специалисты обратили внимание на две аномальные области в нижней мантии – под Африкой и Тихим океаном. В данных регионах сейсмические волны распространяются медленнее, чем в окружающих породах.

Отмечается: «Мы показали, что эти области, вероятнее всего, значительно горячее окружающей мантии и существенно влияют на тепловой поток от ядра».

Специалисты оценили намагниченность древних вулканических пород возрастом до 250 миллионов лет.

В итоге выяснилось, что направление магнитного поля, зафиксированное в этих породах, зависело не только от широты, но и от долготы их формирования, особенно в экваториальных регионах, что плохо согласуется с классической моделью геодинамо, но хорошо объясняется влиянием горячих областей на границе ядра и мантии.

Информируется, что для проверки гипотезы они использовали компьютерные модели геодинамо. Оказалось, что если тепло от ядра уходит неравномерно – медленнее в аномальных зонах, – магнитное поле становится более устойчивым и приобретает продольные неоднородности, совпадающие с геологическими данными.

Поясняется, что области действуют как тепловой изолятор, снижая охлаждение жидкого металла под ними. Это подавляет движение вещества во внешнем ядре и одновременно «экранирует» магнитное поле.

Резюмируется, что данные структуры способствуют стабильности магнитного поля Земли на геологических масштабах времени.

Ранее была раскрыта тайна загадочной Зоны D в недрах Земли.