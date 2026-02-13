В Черновцах посреди улицы похитили школьницу

В Черновцах мужчина похитил 13-летнюю девочку прямо с улицы. Ее удалось спасти через двое суток благодаря напряженной работе правоохранителей. Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов.

Похищенная девочка написала подруге сообщение в телефоне, однако не успела отправить, поскольку все ее вещи злоумышленник выбросил.

«Двое суток напряженных поисков. Поднята вся местная полиция, аэроразведка, кинологи с собаками. Тщательный анализ записей с камер, опрошены свидетели. Шаг за шагом оперативники криминальной полиции шли по следам девочки. Каждая деталь имела значение. Даже нить с шарфа ребенка», — сказано в заявлении Небытова.

Девочку нашли в одном из сел, с ней все хорошо. Также был задержан похититель и сейчас с ним работают правоохранители.

«У 37-летнего злоумышленника четверо детей, есть дочь не намного старше потерпевшей. Неоднократно привлекался к админответственности за незаконное пересечение границы, пьяную езду и тому подобное», — рассказал заместитель главы Нацполиции.

