Зеленский сделал громкое заявление об увольнении Ермака

Зеленский сделал громкое заявление об увольнении Ермака

Александр Панько
13.02.26 11:46
94
Зеленский сделал громкое заявление об увольнении Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента не из-за дела «Мидас». Об этом Зеленский заявил в интервью The Atlantic.

Президент отказался признать, что расследование коррупции заставило его уволить Андрея Ермака.

«У меня были свои причины», — подчеркнул Зеленский.

Автор статьи Саймон Шустер пишет, что Зеленский «годами сопротивлялся давлению со стороны правительства США и многих своих ближайших союзников в Украине» уволить Андрея Ермака, который был главным переговорщиком.

Отмечается, что Андрей Ермак «враждовал с рядом западных дипломатов» и «почти со всеми» в окружении президента.

Напомним, 28 ноября 2025 года НАБУ и САП провели обыски в офисе тогдашнего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В тот же день Ермак подал заявление об отставке, которое подписал президент Владимир Зеленский.

Тэги: Владимир Зеленский, Андрей Ермак

12.02.26 20:22

«Обнулит» ли Олег Кантор рейтинг ВО «Батькивщина» в Ивано-Франковской области

Автор: Назар Даниленко

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
13.02.26 12:16

Сегодня в Киеве будет один из самых теплых дней недели

13.02.26 11:25

Сборная Украины по футболу может досрочно остаться без главного тренера

13.02.26 10:49

В Черновцах посреди улицы похитили школьницу

13.02.26 10:24

Россия молчит по поводу новой встречи, — Зеленский

13.02.26 10:06

Рубио анонсировал возможную встречу с Зеленским

13.02.26 09:56

Трамп подумывает о выходе из мирных переговоров, — СМИ

13.02.26 09:42

Писториус сделал заявление по срокам вступления Украины в ЕС

13.02.26 09:24

Зеленский заявил о готовности продолжать борьбу

13.02.26 09:11

«Укрэнерго» предупредило об отключениях в пятницу, 13 февраля

13.02.26 09:56

Трамп подумывает о выходе из мирных переговоров, — СМИ

13.02.26 09:11

«Укрэнерго» предупредило об отключениях в пятницу, 13 февраля

12.02.26 10:42

Зеленский назвал дату нового раунда переговоров с РФ

12.02.26 10:13

Европарламент одобрил кредит Украине в размере 90 миллиардов евро

12.02.26 09:25

Украина получит первую партию гиперзвуковых ракет

11.02.26 10:47

Стало известно, когда Украина и США подпишут соглашение о гарантиях безопасности

11.02.26 09:59

Зеленский намерен объявить выборы и референдум 24 февраля, — Financial Times

11.02.26 09:44

РФ готовит крупное весеннее наступление, — Welt

11.02.26 09:07

В «Укрэнерго» рассказали об отключениях 11 февраля

10.02.26 12:27

Трамп бросает Европу, а РФ готовит новую войну. Сенсационный отчет Мюнхенской конференции

09.02.26 15:23

Сийярто сделал скандальное заявление о мобилизации в Украине и бегстве мужчин за границу

06.02.26 16:31

Китайцы создали новое супероружие TPG1000Cs

10.02.26 01:07

Сырский поведал о потерях России в январе

06.02.26 15:37

Трамп сделал очень жесткое заявление

10.02.26 14:31

На Ровенщине мужчина молотком и топором убил пятерых переселенцев

06.02.26 14:46

Маск предрек банкротство США и назвал условие

09.02.26 14:41

Россия имитирует новое наступление на севере Украины. В ISW раскрыли замысел Кремля

10.02.26 23:55

В Киеве произошло кровавое ДТП с маршруткой и грузовиком

06.02.26 12:47

«Дія.Підпис» будет работать по-новому

10.02.26 13:36

Возле Чернобыля зафиксировали редкую лошадь

Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

