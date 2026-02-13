Зеленский сделал громкое заявление об увольнении Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента не из-за дела «Мидас». Об этом Зеленский заявил в интервью The Atlantic.

Президент отказался признать, что расследование коррупции заставило его уволить Андрея Ермака.

«У меня были свои причины», — подчеркнул Зеленский.

Автор статьи Саймон Шустер пишет, что Зеленский «годами сопротивлялся давлению со стороны правительства США и многих своих ближайших союзников в Украине» уволить Андрея Ермака, который был главным переговорщиком.

Отмечается, что Андрей Ермак «враждовал с рядом западных дипломатов» и «почти со всеми» в окружении президента.

Напомним, 28 ноября 2025 года НАБУ и САП провели обыски в офисе тогдашнего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В тот же день Ермак подал заявление об отставке, которое подписал президент Владимир Зеленский.