Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Сырский поведал о потерях России в январе

Сырский поведал о потерях России в январе

Агата Кловская
10.02.26 01:07
179
Сырский поведал о потерях России в январе

Уже известны потери России в войне в минувшем январе. О них рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Говорится: «ВСУ стабилизировали обстановку на фронте, останавливали противника, эффективно уничтожали его личный состав и технику. Общие потери противника в первый месяц года составили 31,7 тысяч человек, что на 9 тысяч превышает объемы его пополнения за тот же период. Такую тенденцию нужно продолжать и укреплять».

Кроме этого добавляется: «В ходе откровенного разговора проанализировали состояние выполнения боевых и оперативных задач, в том числе по отражению воздушных ударов противника, комплектования и обеспечения наших войск, проведения инженерно-фортификационных работ, поддержания состояния правопорядка в ВСУ и тому подобное».

Отмечается, что в прошлом месяце средствами DeepStrike было выполнено 48 огневых задач по поражению нефтегазовой отрасли России, в результате чего была уменьшена общая переработка нефти на 19%, или 53,4 миллиона тонн в год».

При этом информируется, что воздушные силы нанесли 80 авиаударов, ударные БпЛА Сил обороны Украины осуществили более 300 тысяч специальных задач. В результате нанесенных ударов по аэродромам противника уменьшилось применение врагом управляемых авиабомб на 5%.

Рассказывая о работе ПВО, он поведал, что, невзирая на существующий дефицит средств поражения в январе было уничтожено 21,7 тысяч воздушных целей и 21,6 тысяч БПЛА различных типов.

Резюмируется: «Несмотря на четыре года полномасштабной войны против превосходящего противника украинское войско держит строй и продолжает сокращать численность группировки российского агрессора. Искренне благодарен нашим воинам за стойкость, профессионализм и самоотдачу».

Ранее Сырский рассказал о мобилизации в Украине.

Тэги: общество, Россия, война, ВСУ, новости Украины

Комментарии

Статьи

25.01.26 19:01

Обыски у Бориса Филатова: что угрожает мэру Днепра в политической перспективе

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.02.26 00:01

Троещине наконец-то вернули отопление

09.02.26 23:59

В Украине продолжат массово отключать электричество 10 февраля

09.02.26 16:36

Индия массово отказывается от нефти из РФ ради сделки с Трампом, — Reuters

09.02.26 15:52

РФ навязывает Луганщине виртуальный рубль, чтобы скрыть крах экономики и инфляцию

09.02.26 15:23

Сийярто сделал скандальное заявление о мобилизации в Украине и бегстве мужчин за границу

09.02.26 14:41

Россия имитирует новое наступление на севере Украины. В ISW раскрыли замысел Кремля

09.02.26 14:17

Украины намерена просить дополнительные Patriot и NASAMS

09.02.26 13:44

Израиль проинформировал Трампа о готовности атаковать Иран без союзников, — СМИ

09.02.26 13:19

Дания и Гренландия отметили прогресс в диалоге с США

09.02.26 12:22

Зеленский анонсировал новую стратегию возвращения света украинцам

09.02.26 11:53

Света в Киеве станет немного больше. Шмыгаль заявил о запуске дополнительных мощностей

06.02.26 12:47

«Дія.Підпис» будет работать по-новому

06.02.26 12:25

Украинцам автоматически пересчитают плату за коммуналку

06.02.26 02:40

Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров

05.02.26 10:19

Зеленский назвал число потерь Украины в войне с РФ

05.02.26 09:51

Зеленский озвучил ожидаемый срок окончания войны

05.02.26 09:46

В Киеве на Крещатике горит гостиница «Днепр»

05.02.26 09:16

«Укрэнерго» подтвердило отключение на четверг, 5 февраля

04.02.26 14:24

На этой неделе наконец станет ясно, готов ли Путин к миру, — Politico

04.02.26 14:24

На этой неделе наконец станет ясно, готов ли Путин к миру, — Politico

04.02.26 12:07

В Индонезии женщину в качестве наказания публично избили тростью

03.02.26 11:20

Трамп пообещал хорошие новости по мирному урегулированию в Украине

04.02.26 12:57

Трамп оскорбил очередную журналистку

03.02.26 18:16

В Ровенской области произошло резонансное ДТП

04.02.26 13:22

В Виннице малолетний водитель устроил кровавое ДТП

06.02.26 16:31

Китайцы создали новое супероружие TPG1000Cs

03.02.26 11:51

Трамп заявил о договоренности с Индией по РФ, которая поможет закончить войну в Украине

03.02.26 20:51

Австралийцы опровергли популярный миф об аспирине

03.02.26 18:38

Дарницкая ТЭЦ в Киеве остановилась после налета россиян

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди