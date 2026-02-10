Сырский поведал о потерях России в январе

Уже известны потери России в войне в минувшем январе. О них рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Говорится: «ВСУ стабилизировали обстановку на фронте, останавливали противника, эффективно уничтожали его личный состав и технику. Общие потери противника в первый месяц года составили 31,7 тысяч человек, что на 9 тысяч превышает объемы его пополнения за тот же период. Такую тенденцию нужно продолжать и укреплять».

Кроме этого добавляется: «В ходе откровенного разговора проанализировали состояние выполнения боевых и оперативных задач, в том числе по отражению воздушных ударов противника, комплектования и обеспечения наших войск, проведения инженерно-фортификационных работ, поддержания состояния правопорядка в ВСУ и тому подобное».

Отмечается, что в прошлом месяце средствами DeepStrike было выполнено 48 огневых задач по поражению нефтегазовой отрасли России, в результате чего была уменьшена общая переработка нефти на 19%, или 53,4 миллиона тонн в год».

При этом информируется, что воздушные силы нанесли 80 авиаударов, ударные БпЛА Сил обороны Украины осуществили более 300 тысяч специальных задач. В результате нанесенных ударов по аэродромам противника уменьшилось применение врагом управляемых авиабомб на 5%.

Рассказывая о работе ПВО, он поведал, что, невзирая на существующий дефицит средств поражения в январе было уничтожено 21,7 тысяч воздушных целей и 21,6 тысяч БПЛА различных типов.

Резюмируется: «Несмотря на четыре года полномасштабной войны против превосходящего противника украинское войско держит строй и продолжает сокращать численность группировки российского агрессора. Искренне благодарен нашим воинам за стойкость, профессионализм и самоотдачу».

Ранее Сырский рассказал о мобилизации в Украине.