В Киеве военный подорвал гранату. Есть погибший

Военный, находящийся в СЗЧ, во время конфликта в квартире взорвал гранату в Оболонском районе Киева в ночь на 13 февраля. В результате инцидента есть один погибший. Об этом сообщила полиция Киева

«Предварительно установлено, что 29-летний военнослужащий, который находится в СЗЧ (самовольное оставление части), пришел в гости к своему товарищу, где они вместе с компанией в количестве семи человек распивали спиртные напитки», — говорится в сообщении.

Во время внезапного конфликта правонарушитель взорвал на кухне гранату Ф-1, в результате чего 45-летний владелец жилья погиб на месте происшествия, еще один гость — местный житель в возрасте 36 лет с телесными ранениями был госпитализирован.

Патрульные полицейские и оперативники задержали фигуранта. Последний получил осколочные ранения ноги и теперь находится под наблюдением врачей и правоохранителей.

В настоящее время проводится уголовное производство по статье «Умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц» (п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Правоохранители отметили, что задержанному готовят сообщение о подозрении и решают вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали 45-летнего мужчину, который бросил учебную светошумовую гранату среди жилых домов Оболонского района.