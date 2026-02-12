Украина получит первую партию гиперзвуковых ракет

Великобритания продвигает новую гиперзвуковую систему Nightfall, которая предназначена для поставок Украине и одновременно станет базой для перспективных программ дальнобойного удара британских вооруженных сил. Разработка уже прошла первые испытания и привлекла крупные инвестиции. Об этом сообщает The Times.

Британская компания Hypersonica работает над ракетами, способными маневрировать на скорости свыше пяти скоростей звука.

Как сообщает издание, на космодроме Андойя в Норвегии прошли первые тесты навигационных систем, созданных всего за девять месяцев.

В ходе испытаний ракета достигла скорости более 7400 км в час, что соответствует Маху 6.

В правительстве подтвердили, что система Nightfall будет передана Украине и «также послужит основой для будущих проектов британских вооруженных сил по нанесению ударов на большие расстояния». Подписание контрактов ожидается в марте.

«Мы стремимся обеспечить Европу возможностью нанесения глубоких и высокоточных ударов по необходимой цене и в необходимые сроки, и именно это позволяют нам сделать эти инвестиции», — сказал Филипп Керт, соучредитель и генеральный директор Hypersonica.

По его словам, развертывание ракет планируется к концу десятилетия. Великобритания и Германия ранее объявили о намерении создать систему с дальностью свыше 2000 км в рамках соглашения Trinity House.

«В Европе признано, что именно возможность „глубокого удара“ позволит нам создать необходимые средства сдерживания и обороны... Нам нужен новый подход к разработке технологий для этих систем», — подчеркнул он.

Компания входит в число 90 организаций, отобранных для участия в государственной программе по гиперзвуковым разработкам стоимостью 1 млрд фунтов. Hypersonica планирует расширять производство в Великобритании и Восточной Европе, ориентируясь на требования заказчика.

