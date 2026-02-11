Стало известно, когда Украина и США подпишут соглашение о гарантиях безопасности

Соединенные Штаты подпишут с Украиной соглашение о гарантиях безопасности, когда «это будет уместно». Об этом заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер во время онлайн-брифинга с журналистами.

Он ответил на вопрос о том, почему президент США Дональд Трамп и лидер Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписали документ.

«Когда речь идет о подписании соглашений или договоренностей, всегда есть определенные временные рамки. Поэтому и президент Трамп, и президент Зеленский подпишут документы тогда, когда это будет уместно и когда процесс продвижения к мирному соглашению этого потребует», — сказал Уитакер.

Он также рассказал, что мирные переговоры продолжаются, и подчеркнул, что обсуждение свелось к территориальному вопросу.

«Думаю, это и отвечает на ваш вопрос: есть убеждение, что по другим договоренностям уже достигнуто согласие. Мы сейчас ближе к миру в Украине, чем когда-либо раньше», — заявил постпред США.

В то же время Уитакер добавил, что «стоит продолжать молиться за мир», но при этом обеспечить Украину всем необходимым для ее обороны.

Напомним, по словам Зеленского, документы по гарантиям безопасности готовы.