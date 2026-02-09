Стало известно, как Россия бомбила Украину на прошлой неделе

Война в Украине продолжается. Россия продолжает наносить удары по нашей стране.

Об интенсивности атак поведал президент Владимир Зеленский.

Политик сказал: «Более двух тысяч ударных дронов, 1,2 тысячи управляемых авиационных бомб и 116 ракет различных типов выпустила Россия по нашим городам и селам только за эту неделю. Почти ежедневно они бьют по энергетике, логистической инфраструктуре, жилым домам. И это происходит даже тогда, когда продолжается дипломатическая работа ради мира».

Добавляется, что на российские атаки нельзя закрывать глаза, так как если на них нет ответа мира, ударов становится больше, и каждый раз все более жестоких.

Подчеркивается: «Остановить это можно реальной поддержкой Украины, нашей защиты. Нужны ракеты для систем ПВО, оружие для наших воинов, которые ежедневно сдерживают эту агрессию».

Отмечается: «И чтобы дипломатия сработала, нужно постоянное давление на Россию. Цена за эту войну для них должна быть настолько высокой, чтобы война перестала быть для россиян приемлемой».

Ранее у Зеленского сделали заявление по поводу членства Украины в ЕС.