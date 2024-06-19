США пообещали сделать все, чтобы прекратить поставки оружия России от КНДР и Ирана

США сделают все возможное, чтобы прекратить поставки оружия из Ирана и Северной Кореи в Россию для продолжения войны в Украине. Об этом на пресс-конференции заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен

«Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы прекратить поддержку, которую оказывают России (для войны против Украины) такие страны, как Иран и Северная Корея», — заявил он.

По его словам, Кремль отчаянно пытается укрепить отношения со странами, которые могут предоставить все необходимое для продолжения войны в Украине, особенно с Ираном и КНДР.

«Мы очень обеспокоены этим, потому что это то, что поддерживает войну», — заявил Блинкен.

Кроме того, госсекретарь добавил, что самый быстрый способ закончить войну в Украине будет лишить российского диктатора Владимира Путина мысли, что он сможет пережить Украину и всех ее союзников, при этом, если он будет знать, что топлива, необходимого для его военной машины, больше не будет.

Напомним, США угрожают Китаю новыми санкциями за поддержку РФ.