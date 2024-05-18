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Новости > Портулак городній: лікувальні властивості

Портулак городній: лікувальні властивості

Автор: «Фраза»
18.05.24 07:05
111
Портулак городній: лікувальні властивості

Портулак городній (Portulaca oleracea) — це однорічна трав'яниста рослина, яка здавна відома своїми корисними властивостями. Її використовують як у кулінарії, так і в народній медицині. Портулак має багатий склад біологічно активних речовин, що забезпечує його широке застосування для лікування та профілактики різних захворювань. У цій статті ми розглянемо основні лікувальні властивості портулаку городнього та способи його використання.

Хімічний склад портулаку

  1. Портулак городній містить багато корисних речовин, серед яких:
  2. Вітаміни: A, C, E, K, групи B.
  3. Мінерали: калій, магній, кальцій, залізо, цинк.
  4. Антиоксиданти: бета-каротин, глутатіон.
  5. Органічні кислоти: омега-3 жирні кислоти, лимонна кислота, яблучна кислота.
  6. Алкалоїди: портулацін.

Лікувальні властивості портулаку

  • Антиоксидантна дія Завдяки високому вмісту антиоксидантів, таких як вітаміни A, C і E, портулак допомагає захищати організм від вільних радикалів, що сприяє запобіганню передчасному старінню та знижує ризик розвитку хронічних захворювань.
  • Протизапальні властивості Омега-3 жирні кислоти, що містяться в портулаку, мають протизапальну дію, допомагаючи знижувати запальні процеси в організмі, що особливо корисно при артриті та інших запальних захворюваннях.
  • Покращення травлення Портулак містить велику кількість клітковини, яка сприяє нормалізації травлення, запобігає запорам і покращує загальний стан шлунково-кишкового тракту.
  • Зниження рівня холестерину Регулярне вживання портулаку може допомогти знизити рівень «поганого» холестерину в крові, що сприяє зниженню ризику серцево-судинних захворювань.
  • Цукрознижуючий ефект Портулак допомагає регулювати рівень цукру в крові, що може бути корисним для людей з діабетом або предіабетичним станом.
  • Сечогінний ефект Портулак має м'який сечогінний ефект, що сприяє виведенню зайвої рідини з організму і може допомогти при набряках.

Застосування портулаку в народній медицині

  1. Настої та відвари Настій портулаку готують із розрахунку 1 столова ложка подрібненої рослини на 1 склянку окропу. Настоюють протягом 1-2 годин, після чого проціджують. Вживають по 1/4 склянки 3-4 рази на день при запальних процесах та для зміцнення імунітету.
  2. Свіже листя Свіже листя портулаку можна додавати до салатів або використовувати як зелень для бутербродів. Воно зберігає всі свої корисні властивості і додає стравам приємний смак.
  3. Компреси Подрібнене свіже листя портулаку можна використовувати для компресів при шкірних захворюваннях, порізах та укусах комах. Для цього листя розтирають до кашоподібного стану і накладають на уражені ділянки шкіри.

Протипоказання

  • Незважаючи на численні корисні властивості, портулак городній має деякі протипоказання:
  • Вагітність та лактація: вживання портулаку може стимулювати скорочення матки, що небезпечно під час вагітності.
  • Гіпотонія: портулак може знижувати артеріальний тиск, тому людям з гіпотонією варто вживати його з обережністю.
  • Сечокам'яна хвороба: через сечогінний ефект портулак може провокувати рух каменів у нирках.

Висновок

Портулак городній — це надзвичайно корисна рослина, яка може стати незамінним елементом здорового раціону та природним засобом для лікування багатьох захворювань. Його багатий склад та різноманітні лікувальні властивості роблять портулак цінним додатком до вашої домашньої аптечки. Проте, перед початком використання портулаку для лікувальних цілей, варто проконсультуватися з лікарем, особливо якщо у вас є хронічні захворювання або індивідуальні протипоказання.

Тэги: портулак

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