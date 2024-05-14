ЕС окончательно одобрил План Украины, — Шмыгаль

Власти ЕС окончательно одобрили План Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility в объеме 50 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

«Одобрение Плана позволяет полноценно запустить Ukraine Facility — наше государство получит 1,89 млрд евро предварительного финансирования. В целом же в этом году в рамках программы рассчитываем привлечь 16 млрд евро. Это усилит нашу финансовую устойчивость в условиях полномасштабной войны с Россией», — написал Шмыгаль.

Он поблагодарил Бельгию, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, и государства-члены Евросоюза за высокую оценку Плана Украины.

В свою очередь, Минфин анонсировал скорейшее получение транша от ЕС.

«Процедура для запуска прямой бюджетной поддержки в рамках первого компонента Ukraine Facility почти завершена. В ближайшее время Украина получит 1,9 млрд евро безусловного финансирования», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что остальную часть бюджетной поддержки Украина будет получать ежеквартально после выполнения индикаторов, предусмотренных в Плане Украины.

Напомним, ЕС продолжил беспошлинную торговлю с Украиной.