Евросовет призвал срочно усилить украинскую ПВО

Сегодня необходимо срочно обеспечить противовоздушную оборону (ПВО) Украины, а также ускорить поставки необходимой военной помощи. Такие выводы сделали в Европейском совете.

В выводах Европейский совет в очередной раз заявил о своей непоколебимой поддержке Украины, ее суверенитета и независимости. В частности, он осудил террористические обстрелы Российской Федерации против гражданского населения, а также гражданской и критической инфраструктуры. В том же числе речь идет и о недавних ударах по энергетическому сектору.

«Европейский союз (ЕС) и его государства-члены активизируют предоставление гуманитарной помощи и помощи по вопросам гражданской защиты, включая такое оборудование, как генераторы и силовые трансформаторы», — отмечается в выводах.

В то же время Европейский совет подчеркнул необходимость:

— срочно обеспечить ПВО Украины;

— ускорить и интенсифицировать доставку всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские боеприпасы и ракеты.

В частности, как пишет Deutsche Welle, во время разговора с журналистами глава Европейского совета Шарль Мишель отметил, что новые поставки оружия и боеприпасов нашим воинам является «вопросом не месяцев, а дней и недель».

Напомним, Столтенберг сделал заявление о ПВО для Украины.