Россия убила в Украине не менее 543 детей

По официальным данным ювенальных прокуроров с начала полномасштабного вторжения в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли по меньшей мере 543 ребенка. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро 18 апреля 2024 года 543 ребенка погибли и более 1296 получили ранения разной степени тяжести. В Офисе генпрокурора неоднократно отмечали, что представляют только официально задокументированную информацию о погибших и раненых детях, а на самом деле их гораздо больше, поскольку еще нет подтвержденных данных с оккупированных территорий.

Отмечается, что больше всего погибших и раненых детей зарегистрировано в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Запорожской и Николаевской областях.

«В течение последних дней 15 апреля в результате обстрела оккупантами г. Токмак Запорожской области погиб 9-летний мальчик. В тот же день из-за обстрела войсками рф с. Кизомыс Херсонского района Херсонской области пострадала 16-летняя девушка. 17 апреля в результате обстрела врагом г. Чернигов пострадали четверо детей в возрасте от 13 до 17 лет», — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по Чернигову.