В ГУР прокомментировали атаку на аэродром в Джанкое

Украинские военные провели успешную атаку на аэродром российских агрессоров в городе Джанкой в Крыму. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире «Донбасс Реалии».

«Есть уже более детализированная информация по поражениям. Сегодня она будет официально обнародована. Да, там есть и пусковые установки комплексов противоракетной и противовоздушной обороны, есть уничтоженные радиолокационные системы, есть информация о поражениях самолетов и личного состава», — заявил он.

Юсов заверил, что вся информация более подробно будет обнародована позже.

«Это серьезный урожай и успешная операция Вооруженных сил Украины», — подчеркнул представитель ГУР.

Напомним, ночью 17 апреля в Крыму прогремели мощные взрывы на военном аэродроме в Джанкое. Там дислоцируется 39-й вертолетный полк оккупантов.