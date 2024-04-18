За сутки в Украине ликвидировано еще 910 оккупантов

Общие боевые потери личного состава российской армии с 24 февраля 2022 года по 18 апреля 2024 года ориентировочно составляют 456 960 (+910 за предыдущие сутки, 17 апреля) человек. Об этом утром в четверг, 18 апреля, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Кроме того, с начала полномасштабного вторжения в Украину войска страны-агрессора потеряли:
— танков — 7196 (+3) ед,
— боевых бронированных машин — 13835 (+8) ед.;
— артиллерийских систем — 11637 (+13) ед.;
— РСЗО — 1046 (+0) ед.;
— средств ПВО — 760 (+0) ед.;
самолетов — 347 (+0) ед.;
— вертолетов — 325 (+0) ед.;
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 9284 (+5).;
— крылатых ракет — 2093 (+0).;
— кораблей/катеров — 26 (+0) ед.;
— подлодок — 1 (+0) ед.;
— автомобильной техники и автоцистерн — 15618 (+31) ед.;
— специальной техники — 1915 (+5).
Напомним, закон о мобилизации в Украине опубликован.