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Новости > За сутки в Украине ликвидировано еще 910 оккупантов

За сутки в Украине ликвидировано еще 910 оккупантов

Агата Кловская
18.04.24 09:44
172
За сутки в Украине ликвидировано еще 910 оккупантов

Общие боевые потери личного состава российской армии с 24 февраля 2022 года по 18 апреля 2024 года ориентировочно составляют 456 960 (+910 за предыдущие сутки, 17 апреля) человек. Об этом утром в четверг, 18 апреля, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения в Украину войска страны-агрессора потеряли:

— танков — 7196 (+3) ед,

— боевых бронированных машин — 13835 (+8) ед.;

— артиллерийских систем — 11637 (+13) ед.;

— РСЗО — 1046 (+0) ед.;

— средств ПВО — 760 (+0) ед.;

самолетов — 347 (+0) ед.;

— вертолетов — 325 (+0) ед.;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 9284 (+5).;

— крылатых ракет — 2093 (+0).;

— кораблей/катеров — 26 (+0) ед.;

— подлодок — 1 (+0) ед.;

— автомобильной техники и автоцистерн — 15618 (+31) ед.;

— специальной техники — 1915 (+5).

Напомним, закон о мобилизации в Украине опубликован.

Тэги: война в Украине, потери россиян в войне

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