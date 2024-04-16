Зеленский оценил идею разделения помощи США

Возможное разделение помощи США для Украины и Израиля будет означать, что вмешалась «чистая политика». Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью PBS, опубликованном во вторник, 16 апреля.

«Если Конгресс возьмет и разделит эту помощь после всего случившегося на израильскую и украинскую, то это свидетельствует о том, что это вопрос выборов в Соединенных Штатах. И это просто чистая политика. Это значит, что всем безразлично, сколько людей погибает в Украине каждый день, им важно, какие у них рейтинги», — сказал Зеленский.

По его словам, американские политики просто забывают, что «у мертвых рейтингов никаких нет».

«И если Украина провалится, будет война в других странах НАТО, а она будет... Поэтому пока не поздно, мне кажется, нужно проголосовать о помощи всем странам, чья жизнь от этого сегодня зависит», — отметил президент.

Зеленский признал, что без финансовой помощи со стороны США у Украины «не будет никаких шансов на победу».

«Нужно быть намного сильнее врага. На сегодняшний день у нас соотношение артиллерийских снарядов 1 к 10. Сможем ли мы удержать позиции? Нет. В любом случае с такой статистикой они будут оттеснять нас каждый день», — констатировал он.

Напомним, спикер Конгресса США Майк Джонсон обнародовал свой план поддержки союзников, представив четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности.