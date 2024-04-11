Путин не остановится в Украине и будет долго угрожать Европе и США, — Пентагон

Российскому диктатору Владимиру Путину не нужны территории, он не остановится в Украине и будет угрожать безопасности Европы и США в течение многих лет. Об этом заявила помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер, сообщает корреспондент «Голоса Америки» Джефф Селдин в Twitter.

Она уточнила, что существует ошибочное мнение, что Путину нужна территория.

«Ему не нужна территория. Ему нужна Украина. Мы не должны быть обмануты», — сказала помощник министра обороны США.

Валландер добавила, что переговоры с Путиным не станут концом агрессии России. Она уверена, что Путин не собирается останавливаться в Украине, поскольку Украина, по ее мнению, является шагом к подрыву европейской безопасности, трансатлантического альянса, а затем и американской безопасности.

Представительница Пентагона сказала, что руководство США гарантирует, что Россия понесет огромные расходы в результате войны против Украины.

«Россия потратила 211 миллиардов долларов на оснащение, развертывание, обслуживание и поддержку операций в Украине. Вооруженные силы России понесли по меньшей мере 315 000 потерь во время боевых действий», — добавила она.

При этом представительница Пентагона уверена, что из-за одержимости Путина Россия будет угрожать безопасности Европы и США в течение многих лет.

Напомним, в Пентагоне назвали российские НПЗ... «гражданскими целями».