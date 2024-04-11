Китай не видит вины за «кризис» в Украине, — МИД

Китай призывает «некоторые страны» не перекладывать на него вину за «кризис» в Украине. Такое заявление сделала на брифинге спикер МИД КНР Мао Нин, сообщил Укринформ.

«Китай и Россия имеют право на нормальное сотрудничество, и такое сотрудничество не должно ограничивать ни внешнее вмешательство, ни какие-либо ограничения. Китай не поддастся ни на обвинения, ни на давление», — сказала она.

По словам Мао Нин, в украинском вопросе Китай «всегда занимал объективную и справедливую позицию» и играл конструктивную роль в активном продвижении мирных переговоров.

«И если некоторые страны действительно заботятся о мире и хотят скорейшего завершения „кризиса“ в Украине (так в Пекине называют войну), им следует не перекладывать вину на Китай, а задуматься над первопричиной „кризиса“ и предпринять шаги, которые действительно способны помочь достичь мира», — добавила она.

Таким образом Мао Нин отреагировала на заявление заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла о том, что США сочтут Китай ответственным за возможные успехи России в Украине, сообщает DW.

По словам Кэмпбелла, потенциальные захваты Россией территорий в Украине могут изменить баланс сил в Европе «самым неприемлемым образом».

«Мы прямо заявили Китаю, что если подобное будет продолжаться, то это скажется на отношениях между США и Китаем. Мы не будем стоять в стороне и не будем говорить, что все в порядке... Мы действия России будем рассматривать не как разрозненные действия, а как поддерживаемый и согласованный с Китаем и Северной Кореей комплекс действий. Это и ему подобное противоречит нашим интересам», — заявил чиновник Госдепа.

Напомним, Китай сделал очередное заявление о войне в Украине.