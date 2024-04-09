Китайцы запускают TikTok Notes: что это такое

Китайская компания ByteDance, создавшая TikTok, заявила о скором запуске приложения TikTok Notes. Об этом пишет издание TechCrunch.

Сообщается, что эта новинка даст возможность публиковать фотографии и просматривать уже существующие публикации в TikTok-аккаунтах.

Пока что точная дата запуска приложения не называется.

Информируется, что в прошлом марте в коде обычной версии TikTok были найдены упоминания о сервисе TikTok Photos – социальной сети для публикации фотографий. Обнаруженный логотип, представляющий собой букву «Р», не был официально прокомментирован представителями компании.

Эксперты допускают, что разработчики решили переименовать свой продукт из Photos в Notes.

Ранее США сделали шаг к запрету TikTok.