Россия свернула крупнейший газовый проект из-за санкций США, — Reuters

Компания «Новатэк» вынуждена свернуть свой огромный проект «Арктик СПГ-2» после того, как западные санкции ограничили ей доступ к танкерам ледового класса, и вместо этого сосредоточится на развитии своего проекта в незамерзающем порту Мурманск. Об этом сообщает Reuters.

Проект должен «Арктик СПГ-2» был стать крупнейшим подобным заводом в России с конечной производительностью 19,8 млн тонн СПГ в год и 1,6 млн тонн стабильного газового конденсата в год на трех линиях.

Компания начала производство сжиженного природного газа (СПГ) на первой линии «Арктик СПГ 2» в декабре, но отстала от графика поставок первых партий газа с проекта из-за нехватки газовозов ледового класса.

Источники сообщили, что на заводе сейчас приостановлено преобразование метана в жидкость при температуре минус 163 по Цельсию.

Вторая и третья линии должны были начать работу в 2024 и 2026 годах соответственно, а вторая производственная линия в настоящее время строится на заводе в Белокаменке Мурманской области.

Однако вместо этого третья очередь может быть использована на Мурманском заводе СПГ, о котором «Новатэк» объявил в июне прошлого года.

«Рассматривается вариант отправки летом второй гравитационной платформы для „Арктик СПГ-2“, а для „Мурманска СПГ“ использовать третью», — сообщил источник, знакомый с планами.

Планируется, что проект «Мурманск СПГ» будет даже больше, чем «Арктик СПГ 2», с конечной производительностью 20,4 млн тонн в год. Планируется, что производство первых двух линий будет запущено к концу 2027 года, а запуск последней линии запланирован на 2029 год.

Одним из преимуществ Мурманского проекта по сравнению с «Арктик СПГ-2» станет доступ к незамерзающему порту в Баренцевом море.

«Все внимание сейчас на Мурманске, танкеры ледового класса там не нужны», — сказал источник.

Планы по «Арктик СПГ 2» усложнились в прошлом году, когда он был включен в западные санкции из-за вторжения России в Украину, что побудило иностранных акционеров заморозить участие, а «Новатэк» объявить о форс-мажорных обстоятельствах.

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявлял, что Вашингтон ставит целью «задушить» этот проект РФ.

«Новатэку» также не удалось обеспечить достаточное количество газовозов ледового класса, поскольку иностранные партнеры были отпугнуты санкциями.

Глава компании TotalEnergies, участника проекта «Арктик СПГ-2» заявил в феврале, что третья очередь проекта была приостановлена, но вторая очередь, скорее всего, будет установлена.

Напомним, США планируют вдвое сократить доходы России от экспорта нефти и газа.