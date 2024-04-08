Стало известно, где Германия будет искать системы Patriot для Украины

Германия анонсировала поиск путей усиления противовоздушной обороны Украины ЗРК Patriot и другими комплексами. Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, речь идет о поиске не только среди союзников, но и по всему миру.

При этом, скорее всего, надо будет создавать сложные комбинации, чтобы сформировать полноценные батареи Patriot. Издание Defense Express обращает внимание на то, какие у Германии есть варианты в поиске этих систем.

Отмечается, что у США в строю 60 батарей Patriot. Европейский сегмент НАТО выглядит следующим образом:

— Германия: около 10 батарей Patriot PAC-3;

— Нидерланды: менее 3 батарей Patriot PAC-3;

— Швеция: в стадии получения до 4, сейчас до 2 батарей Patriot PAC-3;

— Румыния — в стадии получения до 7, сейчас до 4 батарей Patriot PAC-3;

— Польша — 2 батареи Patriot, планы до 12 PAC-3;

— Греция — 6 батарей Patriot PAC-2;

— Испания — 3 батареи Patriot PAC-2.

При этом учитывая, что речь шла и о поиске ЗРК за пределами Евросоюза и НАТО, издание предлагает расширить «географию» на азиатский континент:

— Япония — 24 батареи Patriot PAC-3;

— Южная Корея — 8 батарей Patriot PAC-3;

— Тайвань — 7 батарей Patriot PAC-3.

«Но вряд ли среди этих стран возможно будет найти донора этих ЗРК, потому что все три страны сейчас не в том состоянии, чтобы разоружаться. Более того, не поставляют вооружение в Украину на прямую, а Япония вообще только начинает снимать самостоятельно на себя наложенные ограничения по экспорту вооружения», — говорится в материале.

Поэтому авторы предлагают обратить внимание на Ближний Восток, но предупреждают, что в этой категории стран данные «гуляют» в зависимости от источника:

— Кувейт — 7-8 батарей (возможно еще 6 PAC-2);

— Катар — 4-6 батарей Patriot PAC-3;

— Саудовская Аравия — 18-25 батарей (вместе PAC-2 и PAC-3);

— ОАЭ — 6-9 батарей Patriot PAC-3, еще 2 батареи PAC-2;

— Израиль — 4 батареи Patriot PAC-2.

«Но в этом случае Германия может оказаться не очень хорошим переговорщиком. Потому что, например, очень долго, несмотря на разговоры о снятии, блокирует продажу Саудовской Аравии истребителей Eurofighter, которые в количестве 48 единиц эта арабская страна заказала еще в 2018 году. Также из перечня возможно исключить Израиль, из-за его запрета даже реэкспорта своего вооружения для Украины. Таким образом, задача получить дополнительные Patriot точно не будет легкой, но это не значит, что не может быть решена», — резюмирует издание.

Напомним, в МИД призвали срочно усилить ПВО Украины, особенно Patriot.