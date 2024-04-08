В Украине растет курс доллара – происходящее объяснили финансисты

В НБУ попытались объяснить, почему растет курс доллара. Появился ответ финансистов.

Заявление прозвучало на встрече правления финансового регулятора с руководителями 30 крупнейших банков нашей страны.

Было сказано, что со второй половины марта активизировались расходы правительства после существенного сокращения в начале года.

Указывается, что вместе с истощением эффектов от продажи валюты для уплаты годовых налогов это повлияло на рост спроса на валюту.

Поясняется: «Как следствие, гривна ослабла».

Впрочем, как уверяется, ситуация на валютном рынке остается контролируемой, а курсовые колебания неявляются угрожающими.

Сообщается: «НБУ и дальше будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, благодаря чему гривна сможет не только ослабляться, но и укрепляться, как и было в предыдущие периоды».

Информируется, что глубина валютного рынка и дальше увеличивалась: так, в марте она выросла до 119 миллионов долларов в день по сравнению с 34 миллионами долларов в день до перехода к управляемой гибкости.

Разница между наличным и официальным курсом составляет 0,7%, что меньше, чем в предыдущие периоды.

Резюмируется: «Оба фактора увеличивают устойчивость валютного рынка Украины».

Ранее стало известно, как Украина собирается тратить деньги от ЕС.