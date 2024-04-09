Ученые узнали о беге кое-что очень неожиданное

Эксперты по биомеханике человека из швейцарской исследовательской организации Volodalen SportLab узнали о беге кое-что поразительное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что его различные стили, например – плавный, легкий или же пружнистый – связаны с особенностями личности человека.

Во время эксперимента 80 взрослых добровольцев пробежать пятидесятиметровую дистанцию три раза. Каждый человек совершал все три забега с разной скоростью.

В это время специалисты снимали их на видео, а потом проанализировали технику выполнения упражнения.

Кроме этого, как указывается, всех испытуемых попросили пройти стандартный тест MBTI, который оценивает личностные особенности людей в четырех основных категориях: экстраверсия или интроверсия, сенсорика или интуиция, мышление или чувство и оценка или восприятие.

Выяснилось, что люди с интуитивной личностью были склонны пружинить при беге.

Добровольцы с реалистическим восприятием действительности (сенсорным типом) при беге наклоняли свой тело вперед для более эффективного продвижения и сглаживания колебаний.

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