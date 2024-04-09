Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые узнали о беге кое-что очень неожиданное

Ученые узнали о беге кое-что очень неожиданное

Александр Панько
09.04.24 05:03
106
Ученые узнали о беге кое-что очень неожиданное

Эксперты по биомеханике человека из швейцарской исследовательской организации Volodalen SportLab узнали о беге кое-что поразительное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что его различные стили, например – плавный, легкий или же пружнистый – связаны с особенностями личности человека.

Во время эксперимента 80 взрослых добровольцев пробежать пятидесятиметровую дистанцию три раза. Каждый человек совершал все три забега с разной скоростью.

В это время специалисты снимали их на видео, а потом проанализировали технику выполнения упражнения.

Кроме этого, как указывается, всех испытуемых попросили пройти стандартный тест MBTI, который оценивает личностные особенности людей в четырех основных категориях: экстраверсия или интроверсия, сенсорика или интуиция, мышление или чувство и оценка или восприятие.

Выяснилось, что люди с интуитивной личностью были склонны пружинить при беге.

Добровольцы с реалистическим восприятием действительности (сенсорным типом) при беге наклоняли свой тело вперед для более эффективного продвижения и сглаживания колебаний.

Ранее мы писали, что бег на месте сжигает лишние калории.

Также американцы объяснили, почему вреден бег трусцой.

Тэги: ученые, мир, наука, бег

Комментарии

Статьи

23.03.24 10:40

Бойня в «Крокус Сити Холл»: кто за этим стоит?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?
28.03.24 10:02

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.04.24 06:18

Найдена взаимосвязь между группой крови матери и красотой ее ребенка

09.04.24 04:42

Ученые дали совет супружеским парам… выпивать вместе

09.04.24 03:21

Правило Бергмана: ученые узнали о динозаврах кое-что странное

09.04.24 02:20

Озвучен главный секрет крепкого брака

09.04.24 01:09

Ученые бьют тревогу: из-за людей могут исчезнуть большинство видов птиц

09.04.24 00:01

Обнаружены бактерии, которые снижают риск проблем с сердцем

08.04.24 23:54

Внук Манделы ополчился на Байдена и Трампа

08.04.24 16:51

Отсидеться никому не удастся... Павлюк призвал украинцев найти мужество вступить в ряды ВСУ

08.04.24 16:16

В НАТО рассказали, какую угрозу для Молдовы может представлять Россия

08.04.24 16:51

Отсидеться никому не удастся... Павлюк призвал украинцев найти мужество вступить в ряды ВСУ

08.04.24 14:40

Стали известны детали удара ГУР по аэродрому Ейска

08.04.24 13:09

В Житомирской области оккупанты попали в инфраструктуру. Есть угроза загрязнения воздуха

08.04.24 12:40

В РДК заявили о завершении горячей фазы операции на территории России

08.04.24 11:40

Россияне снова расстреляли украинских военнопленных. Омбудсмен обратился к ООН и МККК

08.04.24 10:27

Буданов рассказал, когда оккупанты усилят свое наступление

08.04.24 09:43

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 448 400 солдат

05.04.24 14:24

Генсек НАТО спрогнозировал два сценария развития войны в Украине

05.04.24 11:46

На аэродроме в Морозовске уничтожено минимум 6 вражеских самолетов, — источники

05.04.24 11:19

Экс-нардепу Онищенко вынесли суровый приговор

04.04.24 11:05

Элеонора Шкода: подельница «теневиков» из «батальона Монако», вместо ареста, пошла на повышение, - СМИ

02.04.24 07:14

Популярный диетолог поведала, как не переедать во время обеда

02.04.24 10:43

Украина имеет дроны, летящие на 1000 км, — Федоров

02.04.24 09:48

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 443 660 солдат

03.04.24 16:10

Ученые рассказали, как коронавирус «гробит» сердце

04.04.24 14:08

Обнаружена связь между ставками на спорт и пьянством

03.04.24 15:27

Американцы озвучили диету для психического здоровья

03.04.24 15:07

Создан чудо-препарат для восстановления слуха

03.04.24 08:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 444 370 солдат

03.04.24 14:29

Философ объяснил, почему мы видим пикантные сны

Фото и Видео
В российском Орске из-за паводка остановили работу крупного НПЗ
В российском Орске из-за паводка остановили работу крупного НПЗ
В российском Орске из-за паводка остановили работу крупного НПЗ
В российском Орске из-за паводка остановили работу крупного НПЗ
Возле острова Мозамбик перевернулась рыбацкая лодка – погибли десятки людей
Возле острова Мозамбик перевернулась рыбацкая лодка – погибли десятки людей
Оборотни из маленькой деревушки (2024): трейлер нового фильма с Жаном Рено
Оборотни из маленькой деревушки (2024): трейлер нового фильма с Жаном Рено
Разделенные стеной (2024): трейлер и дата выхода нового романтического фильма
Разделенные стеной (2024): трейлер и дата выхода нового романтического фильма
Вуди Вудпекер в летнем лагере (2024): трейлер и дата выхода фильма про забавного дятла
Вуди Вудпекер в летнем лагере (2024): трейлер и дата выхода фильма про забавного дятла
Без глазури (2024): трейлер и дата выхода новой бомбовой комедии
Без глазури (2024): трейлер и дата выхода новой бомбовой комедии
Зеленский назвал неотложную потребность Украины
Зеленский назвал неотложную потребность Украины
На аэродроме в Морозовске уничтожено минимум 6 вражеских самолетов, — источники
На аэродроме в Морозовске уничтожено минимум 6 вражеских самолетов, — источники
Энгельс, Эйск и Морозовск: В России ночью гремели взрывы в городах с аэродромами
Энгельс, Эйск и Морозовск: В России ночью гремели взрывы в городах с аэродромами
Появление F-16 станет неожиданностью для оккупантов, — Воздушные силы
Появление F-16 станет неожиданностью для оккупантов, — Воздушные силы
fraza.com
Новости блогосферы
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.