Американцы решили узнать, как НАТО тратит свои деньги

В США хотят выяснить, как страны-члены НАТО выполняют свои оборонные обязанности. Сделать это хотят в ближайшее время.

Так, как стало известно, сенаторы от Республиканской партии обратились в письме к министру обороны США Ллойду Остину с запросом не позднее 25 апреля сообщить им о том, достигают ли члены НАТО своих целей по оборонным расходам, а также призвали привлечь к ответственности тех, кто недостаточно выполняет оборонные обязанности.

В документе сказано о том, что сделали это 21 сенатор.

Они желают узнать, как Пентагон реализует одно из положений законодательства, обязывающее учитывать, достигли ли партнеры по НАТО расходов на оборону в размене не менее 2% от ВВП при принятии решений, связанных с военным базированием США и учений в рамках альянса.

Политики обеспокоены тем, что только 11 из 32 стран выполняют свои обязательства, а по оптимистичным оценкам, в этом году их выполнят лишь 18.

Среди прочего, в письме сказано: «Нельзя ожидать, что США удовлетворят свои финансовые обязательства, если другие члены НАТО не захотят или не смогут сделать то же самое. Наше правительство должны привлечь этих союзников к ответственности».

Отмечается: «Мы запрашиваем не позднее 25 апреля обновленную информацию о том, как Пентагон оценивает деятельность США в отношении оборонных расходов членов НАТО».

Подчеркивается, что Альянс – это не благотворительная организация, а военный союз, и все члены НАТО должны нести значительную долю бремени коллективной обороны.

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