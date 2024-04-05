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Новости > Стало известно, как выросла продолжительность жизни в мире за последнюю треть столетия

Стало известно, как выросла продолжительность жизни в мире за последнюю треть столетия

Александр Панько
05.04.24 00:04
84
Стало известно, как выросла продолжительность жизни в мире за последнюю треть столетия

Продолжительность жизни в мире постепенно растет. Об этом поведали эксперты из Института показателей и оценки здоровья университета штата Вашингтон в США.

По их словам, с 1990-го года ожидаемая продолжительность жизни во всем мире увеличилась на 6,2 года.

Случилось это, по словам исследователей, благодаря борьбе с болезнями, вызывающими большинство летальных исходов, например – диареей, инфекциями дыхательных путей, инсультами и ишемической болезнью сердца.

Информируется о том, что, несмотря на проблемы, вызванные пандемией коронавируса, в Юго-Восточной Азии, Восточной Азии и Океании наблюдался самый большой чистый прирост ожидаемой продолжительности жизни в период с 1990-го по 2021-й год – 8,3 года. Произошло это, главным образом, за счет сокращения смертности от хронических респираторных заболеваний, инсульта, инфекций нижних дыхательных путей и рака.

Отмечается, что на региональном уровне наибольший рост ожидаемой продолжительности жизни наблюдался в странах Восточной Африки к югу от Сахары, где люди стали в среднем жить дольше на 10,7 года.

Сообщается, что борьба с диарейными заболеваниями была ведущей движущей силой улучшений в этом регионе. Восточная Азия имела второй по величине прирост продолжительности жизни благодаря снижению человеческих потерь от хронической обструктивной болезни легких.

Подчеркивается,  что одной из главных угроз для жизни и здоровья человечества остается коронавирус.

Резюмируется, что работа ученых выявила растущую опасность со стороны неинфекционных заболеваний, таких как диабет и болезни почек.

Ранее ученые выяснили, что учеба в школе продлевает жизнь.

Тэги: здоровье, мир

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