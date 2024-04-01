ЧП на Закарпатье: дети отравились угарным газом

В минувшие выходные в городе Хуст на Закарпатье произошло ЧП. О нем поведали в ГСЧС.

Сообщается о том, что три ребенка 2011-го, 2015-го и 2023-го годов рождения отравились угарным газом.

На данный момент они находятся в больнице с предварительным диагнозом - отравление угарным газом.

Обстоятельства инцидента сейчас выясняются.

Напоминается о том, что угарный газ абсолютно неощутим для человека, но даже в небольшой концентрации влияет на организм и может привести к отравлению и смерти.

Ранее дети серьезно отравились угарным газом в Черновицкой области.