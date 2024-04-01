Ситуация с электричеством в Украине: актуальная информация на 1 апреля

В Украине возник профицит электроэнергии. Об этом в понедельник, 1 апреля, информирует Минэнерго.

Сообщается следующее: «Вчера фиксировался профицит в системе благодаря солнечной погоде и интенсивной выработке электроэнергии СЭС в течение дня НЭК «Укрэнерго» уменьшал нагрузку объектов ВИЭ суммарной величиной 1739 МВт·ч».

Сказано также, что украинская энергосистема работает стабильно и сбалансировано.

Уточняется, что по состоянию на утро аварийные отключения электроэнергии не применяются. При этом действуют графики почасовых ограничений в Харькове и ограничения сетевых потребления для промышленности в Криворожском районе.

Говорится, что на текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 14 296 МВт·ч.

Резюмируется, что предусматривается незначительный экспорт – до 240 МВт·ч.

Ранее Украину накрыла африканская пыль.