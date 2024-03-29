Украина получила $1,5 млрд от Всемирного банка

Украина получила 1,5 млрд долларов займа в поддержку политики развития «Основы роста» от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка. Об этом сообщил Минфин в пятницу, 29 марта.

Финансирование состоит из гарантий правительства Японии через целевой фонд Всемирного банка в размере 984 млн долларов и гарантий Великобритании на сумму 516 млн долларов.

В общий фонд госбюджета поступило 1,4 млрд долларов. С целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины программой предусмотрена капитализация процентов с японских средств на сумму 99,54 млн долларов.

Предпосылкой получения транша стало выполнение Украиной необходимых требований по программе. Всего их восемь. Среди них гармонизация таможенного и налогового законодательства Украины в нормах ЕС, улучшение фискальной политики и регулирование рынков капитала, обеспечение прозрачности и подотчетности в системе электронных закупок.

Напомним, Всемирный банк подкинул Украине еще один крупный транш.