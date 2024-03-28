Ученые узнали об одиночестве кое-что жуткое

Эксперты из университета Кемен в Южной Корее узнали кое-что новое об одиночестве. Появились данные их отчета.

В ходе своей работы ученые изучили долговременное влияние одиночество на свойства человеческой личности.

Исследователи использовали данные долгосрочного проекта Health and Retirement Study, который анализировал жизнь людей США в возрасте старше 50 лет. Они рассмотрели данные 9 671 добровольцев, собранных в 2012-м, 20216-м и 2020-м годах.

Поясняется, что в данном исследовании использовался сложный статистический подход (панельная модель случайного перехвата с перекрестным лагом), чтобы выявить взаимосвязи между этими переменными с течением времени.

Выяснилось, что чувство одиночества предсказывает снижение трех ключевых черт личности: экстраверсии, доброжелательности и добросовестности.

Уверяется, что одиночество может постепенно разрушить нашу социальную открытость, дружелюбие и дисциплину, с которой мы подходим к нашей повседневной жизни.

Удалось установить большую роль негативных эмоций в этой динамике. Негативный аффект, то есть переживание негативных эмоций, таких как печаль или гнев, оказался одновременно предиктором и следствием одиночества и невротизма.

В результате, как было сказано, плохое самочувствие может не только привести к чувству одиночества, но и сделать нас более склонными к плохому самочувствию в будущем, создавая сложный цикл эмоционального стресса и изоляции.

Ранее ученые узнали кое-что новое о влиянии порно.