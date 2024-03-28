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Новости > Стало известно, как плохой сон влияет на ощущение возраста

Стало известно, как плохой сон влияет на ощущение возраста

Агата Кловская
28.03.24 16:27
98
Стало известно, как плохой сон влияет на ощущение возраста

Эксперты из Каролинского института в Швеции узнали кое-что новое о нашем сне. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что плохой сон приводит к тому, что мы чувствуем себя старее.

Так, по их словам, лишь двух ночей некачественного сна достаточно для того, чтобы человек начал чувствовать себя на 4,4 года старше своих лет.

В ходе работы шведы провели два эксперимента.

Сообщается, что в первом исследовании 429 человек в возрасте от 18 до 70 лет отвечали на вопросы о том, на сколько лет они себя ощущают и сколько ночей (если таковые были) они плохо спали за последний месяц. Выяснилось, что за каждую ночь плохого сна люди чувствовали себя в среднем на три месяца старше.

Во втором опыте исследователи опросили 186 добровольцев в возрасте от 18 до 46 лет о том, насколько старыми они себя чувствовали после двух ночей долго сна, когда они оставались в постели по девять часов каждую ночь, и двух ночей, когда они спали всего по четыре часа в сутки.  Оказалось, что после двух ночей ограниченного сна участники чувствовали себя в среднем на 4,4 года старше, чем когда они спали достаточно.

В то же время, уточняется, что обратный эффект наблюдался, когда люди оставались в постели в течение девяти часов: добровольцы говорили, что после полноценного отдыха чувствовали себя в среднем на три месяца моложе своего реального возраста.

Резюмируется, что кроме ощущения большей дряхлости, мнимая прибавка в возрасте может повлиять на душевное состояние людей, сделав их менее активным, общительными и открытыми для новых знаний.

Ранее было названо главное правило крепкого сна.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, сон

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