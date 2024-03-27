В Европоле заявили о масштабной утечке данных

Летом 2023 года в Гааге из штаб-квартиры Европола исчезли засекреченные печатные копии документов, содержащих личные данные сотрудников. Об этом сообщает Politico.

В штаб-квартире Европола подтвердили информацию об исчезновении документов. Представитель полицейской службы рассказал, что исчезли данные о личных делах ряда сотрудников.

По данным издания, прошлым летом из штаб-квартиры Европола пропали печатные личные файлы руководства агентства, в том числе исполнительного директора Кэтрин Де Болле и трех ее заместителей. Утерянные документы были обнаружены в общественном месте в Гааге и переданы местной полиции.

После этого инцидента руководитель отдела кадров агентства Массимилиано Беттин был отправлен в административный отпуск. Документы хранятся под замком в сейфе в комнате, доступной только для персонала, и код доступа к которому знают только ограниченное количество лиц.

Европол — полицейская служба Европейского Союза, расположенная в Гааге. Основными задачами службы является координация работы национальных служб по борьбе с международной организованной преступностью и улучшение информационного обмена между национальными полицейскими службами.

Напомним, фигурант дела об утечке тайных документов Пентагона согласился на 16 лет тюрьмы.