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Новости > Синоптики рассказали, каким будет апрель

Синоптики рассказали, каким будет апрель

Агата Кловская
26.03.24 15:56
122
Синоптики рассказали, каким будет апрель

В апреле 2024 года средняя месячная температура прогнозируется 8-13 градусов тепла, в Карпатах 6-7 градусов тепла, что близко к норме. В большинстве западных, Винницкой и Одесской областях на 1-1,5 градусов выше нормы. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Месячное количество осадков ожидается 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, что в пределах нормы.

По данным многолетних наблюдений, в апреле средняя месячная температура воздуха составляет 7-11 градусов тепла, в горных районах 2-6 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-62 мм, в большинстве районов Закарпатья и в Карпатах 65-84 мм, на высокогорье Карпат 102-117 мм.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 5-16 градусов мороза, в Черниговской, Сумской, Харьковской областях и в Карпатах 17-22 градуса мороза, в южной части местами 3-5 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха — 26-33 градусов тепла, в горных районах 21-22 градусов тепла.

Напомним, погода в Украине готовит «крутой поворот» на этой неделе.

Тэги: общество, погода, новости Украины

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