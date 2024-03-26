Вячеслав Юткин: пророссийский бизнесмен ведет бизнес во Львове, - СМИ

Украинские СМИ задаются вопросом: откуда у пророссийского бизнесмена и банкира Вячеслава Юткина огромные деньги на развитие бизнеса? Как пишет Антикоррупционная правда, ведь он — не качает нефть и не добывает алмазы.

При этом отмечается, что почти все бизнесы, в которых принимает участие Вячеслав Юткин, находятся в списках санкций отечественного СНБО и международных партнеров Украины. Как свидетельствуют данные ресурса YouControl, Юткин Вячеслав Михайлович является или был основателем в следующих компаниях: «НРБ-КЛУБ», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАКРЫТИЙ НЕДИВЕРСИФИКОВАНИЙ ВЕНЧУРНЫЙ» КОРПОРАТИВНЫЙ «ИНВЕСТЦ» ВИС«, «ЭКСПЛУАТАЦИОННО -ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ», «ИНТЕРБАУ ЮНИОН», «ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ „НРБ“, УКРАИНСКО-ШВЕЙЦАРСКОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В ФОРМЕ ОБЩЕСТВО „ОГРАНИЧЕНИЕ “ ИНВЕСТИЦИИ», «СТОЛИЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ», " НРБ ХОТЕЛЗ И ИВЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ«, «ЛЕМБЕРГ-ПЛАЗА», «ПАРК-ОТЕЛЬ «КИЕВ», «АППАРТ-ОТЕЛЬ «ТАВРИЧЕСКИЙ», «МАРИЯ», «ОХОТСПОРТПРОМ», «СИГМА ЭСТЕЙТ».

Основной ресурс Вячеслава Юткина — гостиничный бизнес. Причем значительная часть этих гостиниц (и строящихся и действующих) почему-то сосредоточена в во Львове. При этом СМИ называют Вячеслава Юткина «выходцем из КГБ СССР, который строил и развивал свой бизнес на российские деньги под чутким руководством друзей и кураторов из ФСБ России». При этом, еще в 2014 года Вячеслав Юткин якобы не просто не скрывал своего КГБшно-ФСБшного происхождения, но и «пытался отметить наличие связей на Лубянке».

Одна из компаний, соучредителем которой с долей более 85% в уставном капитале является Вячеслав Юткин — ООО «Лемберг-Плаза Сервис». Она— является заказчиком реконструкции нежилого здания с флигелем под жилой дом во Львове по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 157. Откуда взялись деньги, сам Вячеслав Юткин не распространяется. Но, например, по BANKHOTEL он заявил, что 60% суммы в 20 миллионов долларов, которые были потрачены на реконструкцию и открытие, принадлежат ему лично. А остальные 40% — это кредиты «Таскомбанка» и российского банка «ВТБ». Возглавляет его находящийся под санкциями США член высшего совета партии «Единая Россия» Андрей Костин.

Этого мало. СМИ пишут, что Вячеслав Юткин еще в 2014 году перерегистрировал причитающиеся ему крымские активы по российскому законодательству и ведет там бизнес по законам оккупанта. Вячеслав Юткин владеет гостиницей «Морская» вместе с генералом службы внешней разведки России Александром Лебедевым и апарт-отелем «Таврическая». Также Вячеслав Юткин контролирует гостиницу «Слава» в Алуште.