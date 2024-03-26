Итальянцы поведали о небывалой пользе музыкального образования

Эксперты из университета Л'Акуила поведали об удивительной пользе музыкального образования. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что обучение музыке делает человека более находчивым и нестандартно мыслящим.

Сообщается, что ранее было установлено, что нестандартное или дивергентное мышление зависит от широкого спектра психологических факторов, включая личностные качества и эмоциональный интеллект, но оно также контролируется когнитивными процессами.

Информируется, что из этих когнитивных процессов рабочая память играет ключевую роль в дивергентном мышлении, так как она дает возможность человеку удерживать в уме инструкции по выполнению задачи, отслеживать идеи, не повторяя их, а также мысленно манипулировать информацией.

В проведенной работе приняли участие 83 здоровых молодых человека в возрасте 19-20 лет. У них оценили рабочую память и способности к нестандартному мышлению.

Оказалось в итоге, что дивергентное мышление и рабочая память действительно связаны.

Отмечается, что люди с лучшей рабочей памятью зачастую получали более высокие баллы в оценке креативности и находчивости.

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