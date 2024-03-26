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Новости > Корейцы узнали о длине женских волос кое-что пикантное

Корейцы узнали о длине женских волос кое-что пикантное

Агата Кловская
26.03.24 00:01
151
Корейцы узнали о длине женских волос кое-что пикантное

Эксперты из университета Йонсей в Южной Корее узнали о длине женских волос кое-что пикантное. Появились данные их отчета.

В нем говорится о том, что женщины с длинными волосами хорошего качества занимаются сексом чаще.

Исследователи во время своей работы пригласили 204 супружеские пары. Они были опрошены на предмет качества волос, их длины, привлекательности, сексуального желания, частоты сексуальных контактов, удовлетворенности отношениями и сексуальной удовлетворенности.

Выяснилось, что мужчины находили женщин с более длинными волосами более привлекательными, что сказывалось на частоте половых контактов.

Впрочем, как уточняется, это не относится к мужчинам с длинными волосами. Исследователи предполагают, что длинные волосы у женщин могут усиливать восприятие их привлекательности и сексуальное влечение к ним.

Ранее ученые поведали, как контролировать гнев.

Тэги: ученые, здоровье, мир, секс, наука, женщины

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