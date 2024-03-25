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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Японии люди массово отравились БАДами

В Японии люди массово отравились БАДами

Александр Панько
25.03.24 12:18
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В Японии люди массово отравились БАДами

В Японии произошло крупное ЧП. Как минимум двадцать шесть человек отравились БАДами.

Так, местная фармацевтическая компания Kobayashi Pharmaceutical признала случаи госпитализации людей, которые принимали пищевые добавки с содержанием красного дрожжевого риса.

У пострадавших наблюдались различные заболевания, в том числе и почечные.

Информируется, что первые сообщения о случаях ухудшения здоровья вплоть до госпитализации после приема добавки, предназначенной для снижения уровня холестерина, начали поступать в компанию в январе. Тогда было известно о шести случаях госпитализации, при этом одному из пациентов потребовался диализ.

Уточняется, что проведенный анализ БАДов показал наличие в ней компонентов, которые не были предусмотрены компанией.

Kobayashi Pharmaceutical уже отзывает данную продукцию, а также попросила 52 компании, которым поставляет ингредиенты, остановить продажу таких БАДов.

Ранее ученые призвали есть цветы.

Тэги: Япония, здоровье, мир, БАД

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