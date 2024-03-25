Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 437 390 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 25 марта.

Сообщается, что погибли уже 437 390 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 887 танков, 13 183 боевые бронированные машины, 10 877 артиллерийских систем, 1 018 РСЗО, 726 средств ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 8 539 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 010 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 14 454 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 785 единиц специальной техники.

Ранее в НАТО заявили о готовности к возможному конфликту с Россией.