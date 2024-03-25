Названы страны, население которых… пьет воду с мышьяком

Эксперты из Шеффилдского университета в Великобритании бьют тревогу. По их словам, люди по всему миру пьют воду с высоким содержанием мышьяка.

Ученые поясняют, что многие страны мира до сих пор используют устаревшие рекомендации ВОЗ по максимально допустимым концентрациям мышьяка в воде, составляющие 50 мкг/л или частей на миллиард.

Уточняется, что это, среди прочего, Китай, Бангладеш, Пакистан, Камбоджа, Таиланд, Мьянма и Непал.

Подчеркивается, что их общее население составляет около 32% мировой популяции.

Специалисты сообщают, что длительное воздействие мышьяка в воде, используемой для питья, приготовления пищи или орошения посевов, может вызвать ряд проблем со здоровьем, затрагивающих каждый орган тела.

Кроме этого, по словам британцев, мышьяк может привести к развитию рака, диабета, легочных и сердечнососудистых заболеваний.

Во время своей работы исследователи проверили различные уровни неорганического мышьяка в воде для приготовления пищи, в том числе 10 и 50 мкг/л, а также безопасную по содержанию мышьяка водопроводную воду с менее 0,2 части на миллиард.

Правительствам этих стран рекомендуют ввести более строгие нормы по содержанию мышьяка в воде, а их жителям варить рис в большом количестве воды, а не на пару, так как пропаривание приводит к накоплению токсинов в зернах.

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